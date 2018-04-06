عاجل.. إصابة 4 أشخاص في انهيار منزل بملوي في المنيا

أصيب 4 أشخاص في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بينهم طفلتان شقيقتان، عقب انهيار طابق بمنزل.



وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث.



تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بانهيار طابق منزل مشيد بالطوب الأحمر والبلوك ومسقفوف بالأخشاب، ما أسفر عن سقوط مصابين.



وانتقل المقدم أحمد عبدالهادي نائب مأمور مركز ملوي، لفحص البلاغ، وتبين انهيار الطابق الثاني لمنزل ملك شخص يدعى «محمد رجب» 35 سنة، فلاح، خلال محاولته رفع مواد لبناء الطابق الثالث، ما أدى إلى انهيار الطابق وإصابة زوجته (هدى رضوان) 21 سنة، ربة منزل، وإصابة ابنتي شقيقه (دينا عادل،11 سنة، وسحر 12 سنة).



وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، وجار رفع آثار الانهيار، وعمل كردون حول المنزل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.