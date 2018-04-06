دار أيتام سمنود تحتفل بـ«يوم اليتيم»

شهدت دار البشرى لرعاية الأيتام في مدينة سمنود يمحافظة الغربية، يوم الجمعة، حفلًا لـ«يوم اليتيم» في ديوان الدار، وشارك في الحفل العديد من الجمعيات الأهلية والمواطنين لتقديم الهدايا على الأطفال والاحتفال معهم بيوم اليتيم.



وقال أحد رجال الأعمال والذي تطوع بتنظيم الحفل، إنَّه سعيد بالاحتفال مع الأطفال الأيتام وإنه واجب على كل مسلم أن يسعد طفلًا يتيمًا، اليتيم الذي أولاه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم اهتمامًا خاصًا وأمر بالإحسان إليه في نصوص كثيرة وأتبعهم في ذلك المسلمون طمعًا في الثواب وسعيًا للجنة.



