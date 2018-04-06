نادي الشرطة يحتفل بأبناء الشهداء في الزقازيق (صور)

أقام نادي الشرطة في الزقازيق، مساء اليوم الجمعة، احتفالًا بعيد ميلاد أولاد الشهيد النقيب أحمد وحيد ومجموعة من أبناء الشهداء، تزامنًا مع الاحتفالات بأعياد اليتيم.



حضر الحفل مجموعة من أبناء الشهداء، وأحيا الحفل المطرب محمد قمر، وتم الاحتفال وتقديم فقرات فنية وغنائية للأطفال الحضور، وقد حضر ابن النقيب أحمد وحيد الحفل مرتديا زي «ضابط شرطة».



وأكدت مديرية أمن الشرقية اعتزازها بأبناء الشهداء والتقدير لهم كما تم التأكيد على تقديم الدعم المادي والمعنوي لجميع أسر الشهداء وأبنائهم.