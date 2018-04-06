«لياوينج» تقدّم رقصات فولكلورية على مسرح دار أوبرا دمنهور (صور)

قدّمت فرقة «لياوينج» الصينية، اليوم، مجموعة من الرقصات الفلكلورية على مسرح دار أوبرا دمنهور، ضمن فعاليات المهرجان الدولي السادس للفولكلور.



وقدّمت الفرقة مزيجا من العروض المتنوعة والمميزة التي تعبر عن تاريخ دولة الصين ومعطياتها القومية من خلال مزيج من الفقرات المتنوعة الفولكلورية التي تبرز ثراء الثقافة الصينية وتنوعها.



يذكر أن فرقة لياوينج فازت بأكثر من سبعين جائزة محلية منها (الجائزة الدولية الذهبية والجائزة القومية وجائزة التمييز) وقامت بعدد من الجولات الفنية إلى المملكة المتحدة وروسيا واليابان وكوريا وماليزيا وهونج كونج.