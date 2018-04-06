بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة «مُداعب الريح»

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أغنية "مداعب الريح"، مُجدِّدًا تعاونه بها مع أشعار مانع بن سعيد العتيبة، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "يا مداعب الريح هوّنها على عاشقك وارحم ظمأ من عجز يشرب هبوب الرياح أسابق الشمس وغرورك غِدا سارقك وتزيدني جرح وأنا أبحث دوا للجراح".



وحملت الأغنية الجديدة "مداعب الريح" ألحان الحسّاس، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتم طرحها عبر جميع الإذاعات بالوطن العربي، بجانب جميع وسائل التواصل الاجتماعي والمكتبات الموسيقية iTunes وanghami.



