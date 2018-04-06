عاجل.. انتشال جثة ثانية من أسفل أنقاض العقار المنهار في الإسكندرية

انتشلت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، منذ قليل، الجثمان الثاني لضحايا العقار المنهار في منطقة «مصطفى كامل» شرق المدينة، وهي جثة الدكتور محمد نبيل عبد المنعم محمود (75 سنة)، وتمَّ نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة.



وقال محافظ الإسكندرية إنَّه موجود في موقع الحادث وجميع الأجهزة المعنية لحين الانتهاء من رفع الأنقاض وانتشال أي جثامين أخرى من المحتمل وجودها، مؤكدًا تزويد المنطقة المحيطة بالعقار بالتجهيزات الليلية من كشافات الإنارة وجميع المعدات اللازمة لتسهيل عمل القوات والأجهزة المعنية والانتهاء من أعمال رفع الأنقاض في أسرع.