بعد جمعة الكاوتشوك.. إسرائيل تمنع دخول إطارات السيارات إلى غزة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي منع دخول إطارات السيارات إلى قطاع غزة المحاصر، دون ذكر أسباب.



وقال رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق دخول البضائع إلى القطاع، في تصريح صحفي، إن سلطات الاحتلال أبلغت اللجنة، مساء اليوم، بمنع إدخال الإطارات إلى القطاع دون التطرق لأسباب.



وأضاف فتوح أن سلطات الاحتلال ألغت دخول أربع شاحنات محملة بالإطارات كان من المقرر دخولها إلى القطاع الأحد المقبل عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي شرقي القطاع.



ونظم الفلسطينيون، اليوم، مسيرات ضخمة سميت بـ«جمعة الكوشوك»، أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1000 آخرين، ضمن مسيرات العودة التي انطلقت الجمعة الماضي، تزامنا مع يوم الأرض الفلسطيني، ومن المقرر أن تستمر لمدة 45 يوما، وأسفرت حينها عن استشهاد 13 وإصابة أكثر من 1400 آخرين.