إيجابية 7 حالات سائقين لتعاطي المخدرات في حملة بكفر الشيخ

أظهرت نتائج تحاليل عينات عشوائية من سائقين في كمين أمني في كفر الشيخ، إيجابية العينات لـ7 حالات منهم في التعاطي للحبوب والمواد المخدرة.



وكانت لجنة مرورية في كمين أمني بمدخل مدينة كفر الشيخ من ناحية طنطا (كمين القرضا) بالاشتراك مع المعمل الإقليمي لمديرية الصحة، قد قامت بأخذ عينات عشوائية طواعية من 73 سائقًا من المترددين على الكمين من عدة مراكز ومحافظات مختلفة ومن سائقين «نقل وأجرة وملاكي»، تبيّن بالتحليل إيجابية 7 حالات منهم.



تمَّ تحرير محاضر بدءًا من رقم 7458 حتى 7464 لسنة 2018 جنايات مركز كفر الشيخ، وتمَّ عرضهم على النيابة العامة.