«أبوشقة» و«الدالي» و«الأزهري» يشاركون فى عزاء زوجة وكيل البرلمان

شارك المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وصلاح حسب الله، المتحدث الرسمى لمجلس النواب، ومجدى مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، فى عزاء زوجة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ونقيب الأشراف بمسجد عمر مكرم.



كما شارك فى العزاء أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية، عضو مجلس النواب، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وكمال الدالى، محافظ الجيزة.



توفيت زوجة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، صباح الثلاثاء الماضى.