الأربعاء.. «ثقافة المرأة والتنمية المستدامة» ندوة بالأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، ندوة تحت عنوان «ثقافة المرأة والتنمية المستدامة»، وذلك يوم الأربعاء 11 أبريل الجارى، فى تمام الساعة السادسة مساءً، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، بساحة دار الأوبرا.



يشارك فى الندوة الدكتور حاتم ربيع، أمين المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور إيهاب شلبى مستشار البرنامج الانمائى للأمم المتحدة، والدكتورة الناقدة ناهد عبدالحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافى وعضوالمجلس القومى للمرأة، والدكتور أشرف عبدالرحمن الناقد الفنى، والشاعر عبدالعزيز جويدة، وتديرها الدكتور الروائية رانيا أبوالعينين.