أكاديمية الشرطة تنظم حملة للتبرع بالدم (فيديو)
نظمت أكاديمية الشرطة، حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدم بمستشفى القصر العيني.
وحرص اللواء أحمد العمري، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أكاديمية الشرطة، على الحضور مع الطلبة.
نظمت أكاديمية الشرطة، حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدم بمستشفى القصر العيني.
وحرص اللواء أحمد العمري، مساعد أول وزير الداخلية، مدير أكاديمية الشرطة، على الحضور مع الطلبة.
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