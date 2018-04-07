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السبت 07/أبريل/2018 - 07:31 ص

لتجنب الوفاة.. تعرف على أعراض التسمم بالفسيخ الفاسد

الفسيخ الفاسد
الفسيخ الفاسد
فاتن خديوى
dostor.org/2119697

حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول الفسيخ فى أعياد شم النسيم، وذلك نتيجة للمضاعفات التي تسببها وجبة الفسيخ الفاسدة، والتي قد تصل إلى الشلل التام أو الوفاة.

وشددت الوزارة على المواطنين في حالة الإصابة بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ أو الرنجة أو غيرها من الوجبات، بسرعة التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز علاج سموم خلال 24 ساعة من بداية تناول الفسيخ، حيث يتم إعطاء المصاب مصل مضاد للسم الموجود في الفسيخ وهو عبارة عن ترياق معادل للسم الموجود في الفسيخ أو الرنجة، حيث إنه الوحيد المصرح به عن طريق الحقن الوريدي؛ ليتعادل مع جزيئات السم الموجود في الفسيخ، مؤكدة على ضرورة إعطاء المصاب بالتسمم المصل في أسرع وقت حتى لا تحدث مضاعفات.

وأوضحت الوزارة أن أعراض تسمم الفسيخ تحدث خلال 12 إلى 36 ساعة من تناول الفسيخ الملوث والذي يحتوي على سموم، وتتمثل في "زغللة" في العين وإزدواجية في الرؤية، وصعوبة في البلع، وجفاف شديد بالحلق، وضعف بالعضلات تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا وتنتقل إلى باقي الجسم، وصعوبات في التنفس، ثم فشل في وظائف التنفس، والتي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة.

ونصحت وزارة الصحة، بضرورة تعريض الفسيخ لدرجة حرارة 100 مئوية، ولمدة 10 دقائق؛ للتخلص من سموم الفسيخ، لافتة إلى أن هناك بعض النصائح للوقاية من سموم الفسيخ، حيث يجب التأكد من مصدر ومكان شراء سمك الفسيخ والرنجة، حيث تكون معلومة المصدر وتاريخ الصلاحية، والكشف الظاهري، سواء شكل ولون سمك الفسيخ أو رائحة الفسيخ ما إذا كانت مختلفة عن رائحته المعتادة، مشيرة إلى أن الرنجة أو السمك المدخن عامة أفضل نسبيًا من الفسيخ، حيث يتم تعريض الرنجة لدرجة حرارة ونسبة ملح كافية لقتل السموم، لكن أيضًا يجب التأكد من مصدر الرنجة وتاريخ صلاحيتها ومظهرها الخارجي.

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