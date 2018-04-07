كيف استعدت الحدائق العامة لاستقبال احتفالات شم النسيم؟

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن الحدائق استعدت لاستقبال المواطنين في حديقة الحيوان بالجيزة والمحافظات، من خلال عروض الحيوانات، وزيادة منافذ الدخول للحدائق لمنع التكدس.



وقال «رجائي» لـ«الدستور» إنه تم التنسيق مع جهاز الشرطة لمنع حالات التحرش والازدحام داخل حديقة الحيوان بالجيزة، وتوفير أماكن لإيواء الأطفال الصغار التائهين عن أهاليهم، وسيارات للمطافي والإسعاف، مطالبا الزائرين بعدم التعرض للحيوانات أو إلقاء الحجارة عليهم، حفاظا على حيوانات الحديقة.



وأضاف رجائى، أنه سيتم تقديم خدمات أخرى، مثل الاستراحات الجديدة والتى تم تجديدها بالكامل، وإقامة منطقة ترفيهية على أعلى مستوى، وألعاب ترفيهية، من ضمنها ألعاب كهربائية للأطفال، كما تم تحديث خدمة التنقل داخل حديقة الحيوان بالجيزة عن طريق قطار صغير، وعمل دورات لذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى فندقى مميز.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه تم معالجة وتطهير البرك والبحيرات فى الحديقة، وتجهيزها على أعلى مستوى، ورفع منظومة النظافة، وزيادة وتهذيب المساحات خضراء، وإضافة مساحات جديدة وشتلات جديدة لتعويض الأشجار التى سقطت خلال الفترة الماضية.