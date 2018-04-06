«رامي جمال» يكشف خريطة أعماله الغنائية خلال الفترة المقبلة

يعيش المطرب رامي جمال، حالة من الانتعاشة الفنية الفترة الحالية، خاصة أنه أوشك على الانتهاء من تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال عيد الفطر المقبل.



وكشف "جمال"، لـ"الدستور"، عن خريطة أعماله الفنية والغنائية خلال الفترة القصيرة المقبلة، حيث يستعد خلال شهر أبريل الجاري لإحياء ثلاث حفلات غنائية بمناسبة أعياد الربيع.



وقال إنه يستعد حاليا لإحياء أولى حفلاته الغنائية داخل أحد نوادي القوات المسلحة بمدينة دمياط يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، على أن تكون ثاني حفلاته بمحافظة بورسعيد يوم 13 من الشهر الجاري، ويختتم جولته الغنائية داخل الجامعة الروسية بمدينة بدر بالقاهرة يوم 19 إبريل المقبل.



وأضاف جمال، أنه انتهى من تلحين أغنيتين من ألبوم إليسا الجديد، الأولى كتبها الشاعر الغنائي أمير طعيمة وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، والأغنية الثانية من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وتوزيع تميم.



وأكد أنه يضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي، مشيرا إلى أنه سيسجل الأغنية الأخيرة المتبقية من الألبوم خلال الأسبوع الجاري لينتهي من الألبوم بشكل كامل.



وتابع أنه يعيش حالة من القلق والخوف الفترة الحالية بسبب ألبومه الجديد الذي يبذل فيه مجهودا كبيرا من أجل الانتهاء منه بشكل كامل وتسليم الماستر الخاص به للشركه المنتجة استعدادا لطرحه بالأسواق عقب شهر رمضان المقبل، مؤكدا أنه يفعل كل ما بوسعه كي يحظى الألبوم بقدر ثقة جمهوره، خاصة أن ألبومه الأخير "مالناش إلا بعض" الذي طرحه عام 2016 قد حقق نجاحا كبيرا.



من جانبه؛ كشف الشاعر خالد تاج الدين، لـ«الدستور»، عن تفاصيل أغنيته التي كتبها ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، قائلا: "إنها تحمل اسم "ربطيني"، مشيرًا إلى أنها من ألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي "توما".



واستعان رامي جمال بفريق عمل ضخم من صناع الأغنية بين أشهر الشعراء، وكذلك الملحنون والموزعون الموسيقييون بداية من الشاعر أيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد، نادر عبدالله، خالد تاج الدين، أمير طعيمة، تامر حسين، وجمال الخولى، واعتمد فى الألحان على تامرعاشور ومحمد عاطف، وأحمد المالكى، وخالد عز، ومدين، ومحمد وزيري، وتوما، وأحمد عبد السلام، وياسر ماجد، وتميم، ونور، وأحمد مرزوق، ويحيي يوسف، وسيد علي، وأحمد يوسف، وهشام دسوقي، وأحمد العدل، ومحمد النادي، ونادر حمدي وطارق عبد الجابر ومحمد يحيى.

