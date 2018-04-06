حفل زفاف جماعي لـ26 عروسا يتيمة في الأقصر (صور)

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في الأقصر، مساء يوم الجمعة، احتفالية بقصر ثقافة الأقصر تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر، في إطار احتفالات محافظة الأقصر بيوم اليتيم بالاشتراك مع جمعية الأورمان الخيرية.



تضمن الاحتفال زفاف 26 يتيمة وتسليم شيكات بقيمة 10 آلاف جنيه لكل منهن كما تمَّ تنظيم حفل زفاف جماعي لـ5 منهن، كما تتضمن الاحتفالية تكريم 5 أمهات مثاليات، وتكريم 10 من حفظة القرآن الكريم، و5 من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن حصلوا على المراكز الأولى بالبطولات الرياضية، و10 أطفال من أبناء المحافظة الأيتام المتفوقين دراسيًا.