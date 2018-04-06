الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:38 م
اليتم والسرطان لا يخفيان بسمة الأطفال (ألبوم)
تصوير:نادية عبد الباري
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عاشت «الدستور» أوقات أليمة مع أسرة زوج القاطن بمنطقة العزبة البيضاء في المرج، والذي راح ضحية «جبروت أمرأة» بعد 1095 يوم زواج، فقد رسمت خطة شيطانية للتخلص منه بـ3 طعنات، وعندما شعرت بأنه مازال على قيد ...
يُخصص يوم الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام للاحتفال بيوم اليتيم في مظاهر احتفالية ترسمها بسمة الأطفال ويحويها يد المتطوعين، لإدخال البسمة على قلوب الأطفال. ونظمت الحديقة الدولية الحديثة في ...