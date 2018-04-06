17 أبريل.. مزيج موسيقي شرقي غربي مع "Recover" بساقية الصاوي

تستقبل ساقية الصاوي للمرة الثالثة حفلًا مميزًا وفريدًا من نوعه لفريق "Recover" يوم الثلاثاء 17 من أبريل بقاعة النهر الساعة الثامنة مساءً، ويقدم الفريق مزيجًا بين الموسيقى الشرقية والغربية بقيادة العازف محمد فوزى.



وقرر العازف محمد فوزى، الشروع فى بدء مشروعه الخاص مازجًا بين الآلات الشرقية والغربية مثل الناى والتشيللو والقانون والساكسفون والكلارينيت والدرابوكة والأكورديون ليقدم أحد المشروعات الفريدة فى المشهد المصرى المحلى فى الوقت الحاضر، والذى يتألف من مزيج بين الموسيقى العربية التراثية والموسيقى التركية وأنماط موسيقية أخرى كثيرة.



