ضبط محاولة تزوير في مستندات بجمارك بورسعيد

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (التزام) برئاسة أحمد درويش، محاولة تلاعب وتزوير في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من القيود الاستيرادية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016.



ووردت معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (التزام) مفادها قيام شركة (س.س) للاستيراد بالتلاعب والتزوير في المستندات الجمركية الخاصة بخمسة بيانات جمركية تم الإفراج عنها من جمرك بورسعيد ومشمولها عبارة عن سجادة صلاة وحافظة سجادة.



وتم تشكيل لجنة لفحص المستندات والإجراءات الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية الخمسة، وبدراستها تبين تزوير مندوب الشركة والتلاعب في تواريخ بوالص الشحن الخاصة بالبيانات الجمركية المذكورة، بالمخالفة لتاريخ الشحن الحقيقي للتحايل على تطبيق قرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بتسجيل المصانع الذي تم تنفيذه بتاريخ 1632016 وينص على "لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة"، وهو ما ترتب عليه الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج عن المشمول ونقله وتخزينه مؤقتا تحت التحفظ دون تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة سالف الذكر.



وبالعرض على الشئون القانونية قررت اعتبار الواقعة تهرب جمركي طبقا لنص المادة 121 من قانون الجمارك، وتحرير محضر ضبط بالواقعة رقم 67 لسنة 2016 ضد المستخلص الجمركي والشركة.



وتم تقدير القيمة للبيانات الخمسة بمبلغ مليون و72 ألفا و413 جنيه، وبلغت قيمة التعويضات عنها 2 مليون و144 ألفا و826 جنيها، وتم تحرير محضر ضبط جمركي برقم 67 لسنة 2018 والإحالة للشئون القانونية لاتخاذ اللازم نحو تحصيل التعويضات المستحقة.