للتخلص من حب الشباب.. خطوات للتقشير

تقشير البشرة له عدة فوائد، ومن أبرزها التخلص من الجلد الميت، والهدف من تقشير الوجه هو ظهور بشرة الوجه بعد التقشير بمظهر صحي.



إليكم خطوات للتقشير:



1- يبلل الوجه ويوضع منظف للتقشير.



2- يتم فرك جلد الوجه في حركات دائرية، مع تجنب منطقة العين.



3- يشطف الوجه بالماء الفاتر ويتم تجفيفه.



4- يوضع ماسك التقشير على الوجه.



5- ينزع الماسك ويغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم يدهن كريم مرطب على الوجه.



أما ماسك التقشير لجميع أنواع البشرة:



مكونات



بياض بيضة واحدة، مناديل ورقية.



طريقة التحضير



يتمّ تطبيق هذا القناع على شكل طبقة أو طبقتين.



يخفق بياض البيض في وعاء.



ثمّ يطبّق بياض البيض الرّغوي، على البشرة.



توضع قطع صغيرة من المناديل الورقية على كامل الوجه.



يترك القناع ليجف بالكامل، ويتمّ شطفه عن الوجه بالماء الفاتر.

