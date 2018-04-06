القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
الكرازة
الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:26 م

«أنا عطشان».. آخر 7 كلمات قالها السيد المسيح على الصليب

«أنا عطشان».. آخر
ماريان رسمي_مونيكا جرجس
dostor.org/2119679

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن عبارة «اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، هى عبارة ثمينة لحياة وخلاص الإنسان، وسلوكه ورهبنته، مضيفًا أن اليوم يوم الصلب، بلا شك كان يومًا كئيبًا وعصيبًا، وكان صاخبًا وليس بالهدوء الذى نحيا فيه اليوم».

وبالتزامن مع أحداث الآلام صلب المسيح، واحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بـ«الجمعة الكبيرة»، ترصد «الدستور» فى سطور آخر كلمات نطقها السيد المسيح على الصليب:

1ـ «إيلي إيلي لم شبقتني؟»:
حسبما ذكر إنجيل متى الإصحاح السابع والعشرون الآية السادسة والأربعون، أنه في حوالي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلًا: «إيلي إيلي لم شبقتني؟» والتي تعنى «إلهي إلهي لم تركتني؟»، حيث كان على الصليب فى تلك اللحظات يعانى الكثير من الآلام.

2ـ «يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون»:
«يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون»، كانت تلك صلاة السيد المسيح في الوقت الذى كان يسخر منه صالبيه، حيث إنها كانت تعبير عن محبة الله الغير محدودة للإنسان.

3ـ «الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس»:
«الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس»، كانت تلك كلمات السيد المسيح للص اليمين الذى يدعى «ديماس»، الذى أعلن إيمانه به فى اللحظات الأخيرة له على الصليب، حيث كان هذا اللص أول من دخل مع السيد المسيح إلى الفردوس عبر وفاته على الصليب.

4ـ «يا امرأة هوذا ابنك، وهوذا أمك»:
«يا امرأة هوذا ابنك، وهوذا أمك» قال تلك الكلمات السيد المسيح على الصليب عندما رأى أمه «السيدة العذراء مريم» واقفة قرب الصليب مع يوحنا الرسول، الذي كان يحبه، وقام بتسليم أمه لرعاية يوحنا، ومن تلك اللحظة أخذها يوحنا إلى بيته.

5ـ «أنا عطشان»:
«أنا عطشان» حسب التفاسير قال السيد المسيح تلك الكلمات على الصليب ليتمم النبوة الواردة في مزمور السادس والتسعين، «وضعوا علقمًا في طعامي وفي عطشي يسقوني خلًا» وبالفعل تمت هذه النبوة عندما قال المسيح إنه عطشان مما دفع الجند الرومان لأن يقدموا له الخل، كما هو معتاد عند الصلب.

6ـ «يا أبتاه في يديك أستودع روحي»:
«يا أبتاه في يديك أستودع روحي» كانت تلك الكلمات قبل الأخيرة للسيد المسيح على الصليب عندما أسلم روحه.

7ـ «قد أكمل»:
«قد أكمل» أشارت تلك الكلمات الأخيرة إلى أن معاناته قد انتهت وأن العمل الذي كلفه به الأب، والذي هو الكرازة بالإنجيل، وعمل المعجزات، وتدبير خلاص البشر، قد عمله وأتمه وأكمله.

«أنا عطشان».. آخر 7 كلمات قالها السيد المسيح على الصليب
«أنا عطشان».. آخر 7 كلمات قالها السيد المسيح على الصليب
موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يكتب: صليب الألم.. صليب الأمل

البابا تواضروس: المسيح سامح المطالبين بموته بسبب حبه لهم

أبطال الظل وسارقى الملكوت على هامش آلام المسيح

البابا تواضروس: المسيح رد على الإهانات بـ«اغفر لهم يا أبتاه»

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر

منذ شهر

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ شهر

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ شهر

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

الرقابة الإدارية تضبط مسئولًا بميناء السخنة أهدر 6 ملايين جنيه

نقل وكيل البرلمان إلى المستشفى أثناء عزاء زوجته

8 شهداء و1356 مصابًا في «جمعة الكاوتشوك»

خاص.. هاني رمزي يكشف عن برنامجه الجديد في رمضان (فيديو)

الأكثر قراءة

6 آسيويين يهتكون عرض طفل مصري في الكويت

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

ألبومات الصور

«جبروت امرأة».. «نسرين» تقتل زوجها بـ«3 طعنات» بعد تقييده بالحبال

اليتم والسرطان لا يخفيان بسمة الأطفال (ألبوم)

الحديقة الدولية تحتفل بـ«يوم اليتيم» في الإسكندرية (صور)

زفاف جماعي لـ32 عروسًا في «يوم اليتيم» بسوهاج

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

6 آسيويين يهتكون عرض طفل مصري في الكويت

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

كشكول

"6 أكتوبر" تبدأ وضع أسئلة امتحانات النقل وطباعتها

مخالفات"امتحانات أبناؤنا في الخارج" تثير غضب أولياء الأمور

سلامة الأغذية فى "شم النسيم" ندوة بـ"بيطرى إسكندرية" .. غدا

جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان المدن الجامعية بعنوان "فى حب مصر"

ننشر توصيات مؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق "

الأمصار

موقع عبري: 3000 متطرف صعدوا لباحات الأقصى خلال أيام الفصح

رئيس المركزي الأمريكي: سنضطر لرفع الفائدة تدريجيا

أسطورة نادي الزمالك المصري : كنت على أعتاب الانتقال إلى الأهلي

عمر جابر: مصر ستصعد إلى دور الـ16 في كأس العالم

بورصة «وول ستريت» تغلق منخفضة أكثر من 2%متضررة من مخاوف التجارة

ads
منوعات

صدمة.. مشرف رحلات اجتماعية نائب لمدير الكرة بالزمالك

علماء: شرط واحد يُعجل بنهاية العالم

ابتكار كاميرا للكشف عن الأورام السرطانية

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك