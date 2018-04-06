الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية لن تمر دون رد حازم

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن العقوبات التي وسعتها الولايات المتحدة الأمريكية على موسكو، لن تمر دون رد حازم، حسبما نشرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.



وأضافت في بيان اليوم: "تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد موسكو، سنرد على كل الخطوات المعادية لروسيا".



وفرضت واشنطن، اليوم الجمعة، عقوبات ضخمة على 24 روسيا، في ضربة موجهة لحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.



وتعد العقوبات ضمن أقوى الإجراءات التي تتخذها واشنطن لمعاقبة موسكو على ما وصفته بـ«أنشطة خبيثة» بينها التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.