طبيب نفسي: السادية الجنسية تعرّض المرأة للهلع

«غرفة حمراء، أدوات تعذيب، قوة وغياب عقلي»، ربما هذه الكلمات تتبادر على أذهاننا عندما نسمع كلمة سادي، وفقًا للفيلم العالمي fifty shades of gray الذي حاز إعجاب الملايين في الوطن العربى والعالم، لما مثله من مشاهد واقعية للسادية الجنسية، والتي ارتبطت بالعنف والإهانة والضرب.



وتوجهت «الدستور» بسؤال إلى الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية عن مفهوم السادية الجنسية الذي أكد أنَّها اضطراب سلوكي جنسي قد يصيب الرجال والنساء، وبالأخص الرجال في المجتمعات الشرقية.



وأضاف «هاني» أنَّ الرجل يعتمد في العلاقة السادية على الإيذاء والضرب في أثناء إقامة العلاقة الحميمة كنوع من الهيمنة وإشباع رغبات معينة بقصد الإيذاء النفسي والمعنوي.



وتابع أنَّ الرجل يصل إلى تلك الحالة من السادية نتيجة تعرضه للعديد من الأمور في أثناء مرحلة المراهقة من العنف وعدم الاحتواء والإيذاء الجنسي.



ويعتقد الشخص المصاب بالسادية حينئذ أن العلاقة تقوم على هذا الأساس من الإهانة والضرب، وفقدان الكرامة للأنثى ليكون هو المسيطر وأنَّها مسخرة لإشباع رغباته الجامحة.



وعن خطورة الرجل السادي، أوضح الدكتور محمد هاني، أنَّ المرأة تدريجيًا تكره إقامة علاقة جنسية معه، وتنفر منه نتيجة تعرضها للذل وكأنها مسافة من أحد الشوارع.



ويصل الأمر إلى الطلاق نتيجة تلك المعاملة الحيوانية التي تنبذها الأنثى والتي تعرضها لحالات من الهلع والخوف وفقدان الاستمتاع أثناء إقامة العلاقة الحميمة.

