طريقة عمل الشاورما على السيخ في منزلك

أقرب طريق لقلب الرجل معدته.. لهذا تعمل المرأة على إتقان فنون الطبخ للفوز بـ"قلب حبيبها"، ولمساعدتك في هذا الأمر، نقدم لك يوميًا قائمة بألذ وأشهى الأطباق، وطبق اليوم هو "الشاورما على السيخ".



المقادير

كيلو من صدور دجاج.

«بصلة، طماطم، 4 فصوص ثوم مفروم».

½ ملعقة صغيرة من «بابريكا، بهارات مشكلة، فلفل، ملح».

5 ملاعق من «زيت، خل، عصير ليمون».

ملعقة صغيرة سماق.

5 أسياخ خشبية.



طريقة التحضير:

1- سخني الفرن عند درجة حرارة 250 وفي وعاء ضعي (الثوم والخل والليمون والملح والفلفل الأسود وباقي البهارات، ثم قلبي جيدًا).

2- ضيفي الدجاج وقلبي جيدًا ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 12 ساعة.

3- غلفي صينية كبيرة بورق فويل، ثم ضعي البصلة في منتصف الصينية، ثم ثبتي الأسياخ الخشبية في البصلة.

4- اغرسي صدور الدجاج في الأسياخ، ثم ثبتي الطماطم فوق الدجاج.

5- غلفي الدجاج والبصل والطماطم بورق زبدة ثم فويل، ثم ضعي كوبًا من الماء في قاع الصينية.

6- ضعي الصينية في الفرن لمدة 60 دقيقة وبعد إزالة الفويل ضعيها مرة أخرى ربع ساعة.

7- قطعي الشاورما ثم قدميها.

وبالهنا والشفا