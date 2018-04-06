8 شهداء و1356 مصابًا في «جمعة الكاوتشوك»

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة المحاصر، أن حصيلة اشتباكات اليوم بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، بلغت 8 شهداء و1356 مصابا وصلوا الى المستشفيات والنقاط والمراكز الطبية اليوم.



ونظم الفلسطينيون، اليوم، مسيرات ضخمة سميت بـ«جمعة الكاوتشوك» - والتي أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 1000 آخرين، حتى الآن - ضمن مسيرات العودة التي انطلقت منذ الجمعة الماضي، تزامنا مع يوم الأرض الفلسطيني، ومن المقرر أن تستمر لمدة 45 يوما، وأسفرت حينها عن استشهاد 13 وإصابة أكثر من 1400 آخرين.