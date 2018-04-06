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الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:06 م

التليفزيون الإسرائيلي: 20 ألف فلسطيني شاركوا في «جمعة الكاوتشوك»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة الشلقاني
dostor.org/2119666

قال ألون بن ديفيد مراسل المؤسسة العسكرية للاحتلال في القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي، إن عدد المتظاهرين الفلسطينيين في «جمعة الكاوتشوك» بلغ نحو 20 ألف شخص.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المشاركين في المظاهرات على حدود قطاع غزة المحاصر بلغ عددهم نحو 20 ألف شخص، زاعما أن عددا قليلا منهم حاول عبور السياج الأمني الفاصل بين القطاع والأراض المحتلة.

ونظم الفلسطينون، اليوم، مسيرات ضخمة سميت بـ«جمعة الكاوتشوك» - والتي أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 1000 آخرين، حتى الآن - ضمن مسيرات العودة التي انطلقت منذ الجمعة الماضي، تزامنا مع يوم الأرض الفلسطيني، ومن المقرر أن تستمر لمدة 45 يوما، وأسفرت حينها عن استشهاد 13 وإصابة أكثر من 1400 آخرين.

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