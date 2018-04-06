القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:04 م

حتى الخطوبة لها إتيكيت.. أبرزها: ما تتجمليش وخليكي على طبيعتك

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء دهب
dostor.org/2119664

فترة الخطوبة هي أجمل فترات يمر بها الشاب والفتاة، فنجد أنهما يظهران أجمل ما يمتلكان من مشاعر ليتأكد كل منهما من مشاعره تجاه الآخر.

ولكن ولأن الإتيكيت من المفترض أن له بصمة في مجالات حياتنا، له بصمته أيضًا في الخطوبة:

1- لا تتصنع في تعاملك مع خطيبتك بل كن طبيعيًا للغاية ولا تترك مجالا للتصنع.

2- عليهما الاهتمام بالهدايا فهي تعمل على تقوية العلاقة.

3- المصارحة بكل الظروف الخاصة بهما مهما كانت فالصراحة هي الأفضل.

4- ليس هناك داع لمشاركة أصدقائك تفاصيل علاقاتك العاطفية مع الطرف الآخر فهذه خصوصيات لا بد ألا تكون على الملأ.

5- كوني ودودة في التعامل مع أصدقاء وعائلة خطيبك.

6- إذا هناك مشكلة بين خطيبك وبين أهله حاولي أن تكوني ليس طرفًا بها وساعدي ولكن من بعيد لبعيد.

7- لا بد من الإكثار من كلام الحب وعدم إخفاء التعبير عنه.

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