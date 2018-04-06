‌مدحت العدل: أهتم برأي «بتاع الشاي» في المسلسلات التى أقدمها

حل السيناريست مدحت العدل، مساء أمس الخميس، ضيفا على الناقدة الفنية علا الشافعى، ببرنامجها "دكان الفن" المذاع أسبوعيا على "راديو مصر".



وتحدث العدل عن رؤيته للأعمال التى تقدمها شركة "العدل جروب"، مؤكدا أنه يعتبر الفترة التى يعرض خلالها المسلسلات فترة امتحانات، مشيرا إلى أنه يتحدث إلى شقيقه جمال العدل بعد انتهاء عرض الحلقة لمناقشة الحلقة من حيث السلبي والإيجابي.



وأضاف أيضا أنه عندما يختار أحد المسلسلات لإنتاجها يقوم بأخذ رأى الجميع فيها، بجانب أنه يستمع لآراء جميع من فى الشركة من مديرين وحتى عامل البوفيه الذى يقدم الشاي.



برنامج "دكان الفن" من تقديم الناقدة علا الشافعى، ويذاع الخميس من كل أسبوع من 6 إلى 8 مساء، ويعتمد على استضافة نجوم الفن في مصر والعالم العربى، إلى جانب استعراض أهم الأخبار الفنية وأخبار النجوم.