القس بولس حليم يوجه تنبيهات عامة لحضور قداس عيد القيامة

وجه القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنبيهات عامة لحضور قداس عيد القيامة المجيد ٢٠١٨، قائلًا: إنه سيبدأ الدخول في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة أو اكتمال العدد، ولن يسمح بالدخول قبل أو بعد هذه المواعيد.



وأشار «حليم»، من خلال بيان له على صفحة التواصل الاجتماعى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أنه نظرًا لانشغال الكاتدرائية بأعمال التطوير والتشطيبات ومحدودية الأماكن المتاحة، لا يتم استقبال أى مصلٍ لا يحمل دعوة.



وأضاف طبقًا لتعليمات الجهات الأمنية: «سوف يخضع كل من يسمح له بالدخول للتفتيش الدقيق من قبل الجهات المختصة، ونعتذر عن عدم دخول السيارات نهائيًا في هذا اليوم ونرجو اﻹلتزام طبقًا للتعليمات، لن يسمح بدخول أية حقائب كبيرة أو مأكولات أو أية آلات حادة أو أية مواد تساعد على الاشتعال».



وتابع أما عن طرق الدخول: يرجى من كل المدعوين إبراز تحقيق الشخصية مع الدعوة، لافتًا إلى أن بوابة (٣) المطلة على شارع مستشفى الدمرداش مخصصة لدخول المصلين من حاملي الدعوات البيضاء المذهبة والملونة، والمصلين من حاملى الدعوات من أبناء شعب كنيسة العذراء والأنبا رويس، والمصلين الإثيوبيين والسودانيين والإريتريين من حاملى الدعوات.



وأوضح أن البوابة الرئيسيّة (1) المطلة على شارع رمسيس فهى مخصصة لدخول الآباء الأساقفة المشاركين في صلاة القداس، والآباء الكهنة والرهبان لكنائس منطقة الأنبا رويس والمشاركين في القداس، والضيوف الرسميين حاملي الدعوات الخاصة بالمناسبة، وجميع المصلين حاملي الدعوات للكنيسة البطرسية.



وأضاف أن الإعلاميين ممن يحملون الكارنيهات المعتمدة من المركز الإعلامي للكنيسة، والمصلين الإثيوبيين والسودانيين والإريتريين من حاملي الدعوات، موضحًا أن هناك تنبيهات خاصة بالإعلاميين وهى: «يبدأ الدخول في السادسة مساءً وحتى الساعة الثامنة، ولن يسمح بالدخول قبل أو بعد هذه المواعيد، وطبقًا للظروف الأمنية يخضع جميع المدعوين بمن فيهم الإعلاميون لإجراءات التفتيش المقررة وكذلك المعدات والكاميرات المصاحبة لهم».



وتابع: «نعتذر عن دخول السيارات نهائيًا في هذا اليوم ونرجو االتزام طبقًا لتعليمات الجهات اﻷمنية، ويسمح بدخول اﻹعلاميين والصحفيين والمراسلين حاملي التصاريح الخاصة باليوم والمناسبة فقط من بوابة (1) المطلة على شارع رمسيس، مترجلين دون سيارات».



وأضاف أنه لن يسمح بنقل صلاة القداس مباشرةً إلا عن طريق إشارة بث من التليفزيون المصري، ويرجى من المصورين الصحفيين إحضار كارت ذاكرة للحصول على نسخة من صور التغطية الكاملة للقداس بعد انتهاء العظة بنصف الساعة، وذلك من أمام مقر المركز الإعلامي بمبنى المسرح بموجب تصريح التصوير المعتمد.



وأردف: «ستخصص أماكن خاصة لإجراء المقابلات التليفزيونية قبل بدء الصلاة بشارع الديوان، وذلك حتى الساعة التاسعة مساءً ثم يتم التوجه إلى الكنيسة، لحاملي تصريح الدخول للكنيسة فقط».