رغم توسيع العقوبات ضد روسيا.. البيت الأبيض: نواصل التحضيرات للقاء بوتين وترامب

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن التحضيرات مستمرة لعقد لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، رغم توسيع العقوبات الأمريكية ضد موسكو، حسبما نشرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.



وأضافت ساندرز: "العقوبات الجديدة ضد روسيا لا تدل على تخلي ترامب عن نيته لقاء بوتين".



وفرضت واشنطن عقوبات ضخمة، اليوم الجمعة، على 24 روسيا، في ضربة موجهة لحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.



وتعد العقوبات ضمن أقوى الإجراءات التي تتخذها واشنطن لمعاقبة موسكو على ما وصفته بـ«أنشطة خبيثة» بينها التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.