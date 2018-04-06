موسكو: العقوبات الأمريكية تستهدف الشعب الروسي

قالت روسيا إن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف الشعب الروسي، حسبما نشرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.



وجاء تعليق موسكو ردا على بيان البيت الأبيض، الذي قال فيه إن العقوبات ضد روسيا دليل على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ضد موسكو لحين تغيير سياستها.



وفرضت واشنطن، اليوم الجمعة، عقوبات ضخمة على 24 روسيا، في ضربة موجهة لحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.



وتعد العقوبات ضمن أقوى الإجراءات التي تتخذها واشنطن لمعاقبة موسكو على ما وصفته بـ«أنشطة خبيثة» بينها التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.