البيت الأبيض: العقوبات ضد روسيا دليل على موقف ترامب تجاه موسكو

قال البيت الأبيض، منذ قليل، إن العقوبات الأمريكية ضد روسيا تظهر الموقف الصارم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضد موسكو لحين تغيير سياستها، حسبما نشرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.



وفرضت واشنطن عقوبات كبيرة على 24 روسيا في ضربة موجهة لحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.



وتعد العقوبات ضمن أقوى الإجراءات التي تتخذها واشنطن لمعاقبة موسكو على ما وصفته بـ«أنشطة خبيثة» بينها التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.