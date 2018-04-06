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الجمعة 06/أبريل/2018 - 08:35 م

حبس جزار قتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه في الإسكندرية

حبس جزار قتل سائق
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2119647

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق توك توك وسرقته بالإكراه لمروره بضائقة مالية.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة "م.م.ع"، سائق توك توك، ملقى على وجهه بشارع مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وبمناظرته تبين إصابته بجرح ذبحى بالرقبة.

وتبين أن وراء الواقعة "ا.ع.ر"، وشهرته "حتاته"، ٢٧ عاما، جزار ومقيم أرض الخواجه بمنطقة أبو سليمان دائرة قسم الرمل ثانى، وبتقنين الإجراءات ألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة.

وقال إنه يمر بضائقة مالية، وعقد العزم على سرقة إحدى مركبات التوك توك كرها عن قائده بقصد التصرف فيها بالبيع وعند مشاهدته المجنى عليه، استقل المركبة بصحبته بحجة توصيله لمكان العثور على الجثة، وأشهر سلاحا أبيض سكين كان بحوزته وهدده لسرقة المركبة إلا أن المجنى عليه استغاث بالمارة وخشية افتضاح أمره تعدى عليه بالضرب محدثا إصابته التى أودت بحياته.

حبس جزار قتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه في الإسكندرية
حبس جزار قتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه في الإسكندرية
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