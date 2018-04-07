أسعار البيض اليوم.. و«البلدى» بـ47 جنيهًا
استقرت أسعار البيض، اليوم السبت وسجّل سعر كرتونة البيض الأحمر أو الأبيض 38 جنيهًا للمستهك، و35 جنيهًا للجملة.
فيما سجّل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيهًا للمستهلك، و43.5 جنيه للجملة.
استقرت أسعار البيض، اليوم السبت وسجّل سعر كرتونة البيض الأحمر أو الأبيض 38 جنيهًا للمستهك، و35 جنيهًا للجملة.
فيما سجّل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيهًا للمستهلك، و43.5 جنيه للجملة.
عاشت «الدستور» أوقات أليمة مع أسرة زوج القاطن بمنطقة العزبة البيضاء في المرج، والذي راح ضحية «جبروت أمرأة» بعد 1095 يوم زواج، فقد رسمت خطة شيطانية للتخلص منه بـ3 طعنات، وعندما شعرت بأنه مازال على قيد ...
يُخصص يوم الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام للاحتفال بيوم اليتيم في مظاهر احتفالية ترسمها بسمة الأطفال ويحويها يد المتطوعين، لإدخال البسمة على قلوب الأطفال. ونظمت الحديقة الدولية الحديثة في ...