«حماس» تهدد بضرب عمق المستوطنات الإسرائيلية

هدد محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، بضرب عمق المستوطنات الإسرائيلية في حال استهدف الاحتلال الإسرائيلي عمق قطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت وكالة شهاب الفلسطينية.



وقال الزهار، خلال مشاركته في «جمعة الكاوتشوك»: «مسيرات العودة هي أولى خطوات تحرير فلسطين.. وحماس تراهن على الشعب والشارع الفلسطيني، وسيكون رهانا ناجحا، وهذا ما أثبتته التجارب السابقة، فمن يتنازل عن شبر واحد من الأرض، فهو يتخلى عن الثوابت الوطنية، وعن العقيدة».



ونظم الفلسطينون، اليوم، مسيرات ضخمة سميت بـ«جمعة الكاوتشوك»، أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 1000 آخرين، حتى الآن ضمن مسيرات العودة التي انطلقت منذ الجمعة الماضية، تزامنا مع يوم الأرض الفلسطيني، ومن المقرر أن تستمر لمدة 45 يوما، وأسفرت حينها عن استشهاد 13 وإصابة أكثر من 1400 آخرين.