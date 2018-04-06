إصابة 6 صحفيين فلسطينيين خلال «جمعة الكاوتشوك»

أصيب 6 صحفيين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات «جمعة الكاوتشوك» على الحدود بين قطاع غزة المحاصر.



وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان: «أصيب اليوم ستة صحفيين نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي اتجاههم بشكل متعمد، رغم ارتدائهم الملابس الخاصة بالصحفيين ووجودهم في أماكن بعيدة نسبيا عن المتظاهرين ولم يشكلوا أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال الإسرائيلي».



وحملت النقابة، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدة أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم وجرهم إلى المحاكم الدولية لينالوا عقابهم وفق كل القوانين الدولية.



ونظم الفلسطينيون، اليوم، مسيرات ضخمة سميت بـ«جمعة الكاوتشوك»، أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1000 آخرين- حتى الآن- ضمن مسيرات العودة التي انطلقت منذ الجمعة الماضي، تزامنا مع يوم الأرض الفلسطيني، ومن المقرر أن تستمر لمدة 45 يوما، وأسفرت حينها عن استشهاد 13 وإصابة أكثر من 1400 آخرين.