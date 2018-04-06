حفل مهرجان التراث النوبي كامل العدد في مكتبة الإسكندرية

شارك الفنان فرح المصري وفرقته في الحفل الذي نظمته مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جمعية النهضة النوبية، يوم الجمعة، تحت عنوان «مهرجان التراث النوبي»، على هامش فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الـ14.



وفي الفقرة الفنية الثانية، قدَّم الفنان حسن الصغير، مجموعة من أغاني التراث النوبي، بالإضافة إلى عرض تقديمي عن تاريخ جمعية النهضة النوبية، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم القرآن الكريم، وكان تقديم الحفل له طابع خاص، إذ قدَّم بـ5 لغات هى «العربية، فدكي، كنزي، الإنجليزية، الفرنسية»، الذي تفاعل معه الجمهور بحفل كامل العدد.



واختتم الحفل بتكريم الأمهات المثاليات اللاتي بلغ عددهن 36 أمًا من 44 قرية نوبية.



يذكر أن جمعية النهضة النوبية شاركت بعرض زفة نوبي في ساحة مكتبة الإسكندرية صباح اليوم، والتي تفاعل معها رواد معرض الكتاب، بالإضافة إلى معرض التراث النوبي وتضمن الحلى النوبي والأكلات التراثية والأعشاب والمشغولات النوبية ومعلقات تراثية نوبية.