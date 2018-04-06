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الجمعة 06/أبريل/2018 - 08:12 م

تفاصيل ختام المؤتمر السنوي الرابع لجراحة «طب قنا»

تفاصيل ختام المؤتمر
قنا: اسلام البكري
dostor.org/2119632

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم الجراحة العامة في كلية الطب جامعة جنوب الوادي في قنا، والذي انعقد بمدينة الغردقة في الفترة من 4 إلى 6 أبريل تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي.

وصرح الدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر ناقش 54 ورقة بحثية في مجالات الجديد في جراحات الجهاز الهضمي وجراحات القنوات المرارية والكبد والبنكرياس والغدد الصماء والثدي بجانب الاتجاهات الحديثة في مجال زراعة الكبد وجراحات الأورام والمناظير ومناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية والجديد في جراحات السمنة المفرطة.

وأضاف أنه حضر المؤتمر نخبة من أساتذة الجراحة العامة والمناظير والتخصصات الجراحية الأخرى من مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى مجموعة من شباب الباحثين والأطباء بالجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف الدكتور حمدي حسين، أنَّ المؤتمر أوصى بتشجيع شباب الباحثين للمشاركة في المؤتمرات والقاء المحاضرات لإعداد جيل قادر على مواكبة العصر والمشاركة في المؤتمرات والمحافل العلمية العالمية، كما أوصى المؤتمر بدعم التعاون بين المراكز الطبية وكليات الطب على مستوى الجمهورية لتبادل الخبرات ورفع المستوى التدريبي لشباب الباحثين والأطباء.

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