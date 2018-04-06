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الجمعة 06/أبريل/2018 - 08:10 م

الليلة.. أسرة «أنا شهيرة.. أنا الخائن» ضيوف منى الشاذلي (صور)

الليلة.. أسرة «أنا
إخاء شعرواي
dostor.org/2119631

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم الجمعة، أسرة مسلسل "أنا شهيرة أنا الخائن" في حلقة خاصة من برنامجها "معكم" على فضائية cbc.

تتناول الحلقة كواليس تصوير "أنا شهيرة.. أنا الخائن" وردود أفعال الجماهير على حلقات المسلسل ويكشف النجم أحمد فهمي سر موافقته على بطولة العمل، بعد الانتهاء من قراءة الرواية الأصلية المأخوذ عنها المسلسل، مشيرا إلى أن أداءه دور الخائن فى أكثر من مسلسل مجرد صدفة بحتة لكن دوره فى "أنا شهيرة " مختلف تماما عن غيره من أدوار الزوج الخائن التى قدمها فى أعمال سابقة.

وتحدث فهمى عن الأزمة التى أثيرت بسبب تصريحات سابقة له عن علاقته بزوجته، مشيرا إلى أنه قرر الغياب عن موسم الدراما فى رمضان المقبل بسبب انشغاله فى تصوير "أنا شهيرة".

أما المؤلفة نور عبدالمجيد فتحدثت عن كواليس كتابة روايتها، مشيرة إلى أنها مأخوذة عن قصة حقيقية لأحد صديقاتها المقربات التى عانت من خيانة زوجها وقابلت خيانته بخيانة مماثلة.

وأوضح هاني أسامة منتج العمل، أن الفترة المقبلة شهدت وجود سوق درامية مواز   لموسم رمضان، لافتا إلى أن مسلسلات مثل "سابع جار" و"انا شهيرة" حققت نجاحا منقطع النظير رغم عرضها بعيدا عن شهر رمضان.

وتضمنت الحلقة فقرة مع طلبة كلية طب قصر العيني، بمصاحبة عميد الكلية الدكتور فتحي خضير الذي شاركهم فرحة الاحتفال بتخرجهم فى فيديو كليب تم اعداده خصيصا للاحتفال بنهاية مشوار دراستهم فى كلية الطب.

وتحدث عميد طب القصر العيني عن التوسعات التى سيتم تنفيذها فى المستشفيات التابعة للقصر خلال الفترة المقبلة، وتطوير الخدمة العلاجية المقدمة للمترددين على المستشفى.

الليلة.. أسرة «أنا شهيرة.. أنا الخائن» ضيوف منى الشاذلي (صور)
الليلة.. أسرة «أنا شهيرة.. أنا الخائن» ضيوف منى الشاذلي (صور)
الليلة.. أسرة «أنا شهيرة.. أنا الخائن» ضيوف منى الشاذلي (صور)
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