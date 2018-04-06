«المقاولون العرب» تستأنف الأعمال بنادي محامين جليم.. غدًا

تستأنف شركة المقاولون العرب، أعمال بناء نادي جليم، غدا السبت، بعد الحصول على موافقة القوات المسلحة والمحافظة وحي شرق، واستخراج التراخيص اللازمة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



وقال محمود الأمير، نقيب شرق الإسكندرية، إنه سيعقد غدًا اجتماعا مع المنفذين والمستشارين برئاسة محمد الحويتي، المهندس الاستشاري للموقع، لبحث إضافة شيفتات خلال اليوم لتعويض ما أهدر من وقت أثناء تعطيل العمل، على أن يكون هناك 3 شيفتات من 7 صباحا حتى 2 ظهرا، ومن 2 حتى 7 مساء، ليكون آخر موعد لأعمال الموقع 1 صباحا، بناءً على المرحلة الزمنية للتنفيذ والمحدد لها مرحلتان الأولى 10 أشهر، والثانية 8 أشهر.