ختام المرحلة الأولى من ورشة النقد السينمائى بـ«الإسكندرية للفيلم القصير»

اختتمت مساء اليوم المرحلة الأولى من ورشة النقد السينمائى والذى ينظمها مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، ويقدمها الناقد رامى عبدالرازق، على أن تستكمل باقى أيام المهرجان فى الفترة من 18 وحتى 24 من إبريل الجارى.



تهدف الورشة إلى تخريج جيل جديد من شباب النقاد بالإسكندرية، بخلاف إعطاء الفرصة للمتميزين فى الكتابة عبر اليومية التى تصدرها الدورة الرابعة حتى يشعر الملتحقين بها بثمرات جهدهم.



المهرجان يشارك به نحو 15 دولة ويقام فى الفترة من 18 وحتى 24 من أبريل المقبل برئاسة المخرج محمد محمود، المدير محمد سعدون، والمدير الفنى مونى محمود، وبرئاسة شرفية من المنتج الدكتور محمد العدل، وتنظمه جمعية دائرة الفن وهي جمعية أهلية غير هادفة للربح، وتنافس أفلام المهرجان على جائزة هيباتيا الذهبية والفضية.