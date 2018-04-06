مندوبا فلسطين والكويت يقدمان طلب إحاطة لمجلس الأمن بشأن تطورات «جمعة الكوشوك»

قدم مندوبا فلسطين والكويت لدى مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، طلب إحاطة حول التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، واشتباكات «جمعة الكوشوك» على حدود قطاع غزة المحاصر، مع الأراضي المحتلة.



وأسفرت الاشتباكات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1000 آخرين.



ونظم الفلسطينون، اليوم، مسيرات ضخمة سميت بـ«جمعة الكوشوك»، ضمن مسيرات العودة التي انطلقت منذ الجمعة الماضية، تزامنا مع يوم الأرض الفلسطيني، ومن المقرر أن تستمر لمدة 45 يوما، وأسفرت حينها عن استشهاد 13 وإصابة أكثر من 1400 آخرين.