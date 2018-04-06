مايسة عطوة تحتفل مع الأطفال بيوم اليتيم
شاركت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، في حفل الأطفال الأيتام بنادي حدائق الأهرام وحفل آخر بنادى مصر للتأمين.
شاركت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر واتحاد حوض النيل، في حفل الأطفال الأيتام بنادي حدائق الأهرام وحفل آخر بنادى مصر للتأمين.
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم، يوم الجمعة، بالتعاون بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي. تضمنت الفعاليات التي شارك فيها نحو 300 طفل يتيم: ...
زين متطعو جمعية رسالة، وجوه الأطفال، بالرسومات الكرتونية خلال الاحتفال بيوم اليتيم بنادى جولدن الأسمرات بحى المقطم. قدمت ميرفت عبدالعليم، إحدى المتطوعات، من دار السلام إلى مجمع الأسمرات؛ لمشاركة ...