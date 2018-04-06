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الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:45 م

حديقة حيوان الجيزة تستعد لاستقبال ضيوف شم النسيم

حديقة حيوان الجيزة
مصطفى علم الدين
dostor.org/2119610

أوضح اللواء محمد رجائي عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة حيوان الجيزة أتمت استعداداتها للاحتفال بيوم شم النسيم الاثنين المقبل.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات له أنه تم تركيب حوالي 200 مقعد لجلوس العائلات من زوار الحديقة بدلا من جلوسهم على المسطحات الخضراء وطرقات الحديقة، كما تم تركيب أول شبكة كاميرات مراقبة بجميع الأبواب والأسوار وأكشاك الحيوانات لتأمين زوار الحديقة.

وتابع: «كما تم توفير قطارين «طف طف» لتنقلات الزوار وعائلاتهم داخل الحديقة، وتجديد شامل لجميع دورات المياه، وعملت مجموعة من طالبات كلية التربية الفنية بالزمالك بإشراف الدكتور تغريد يحيى، على تجميل أكشاك بيت الفيل والسباع والشمبانزي متطوعين لتجميل الحديقة».

حديقة حيوان الجيزة تستعد لاستقبال ضيوف شم النسيم
حديقة حيوان الجيزة تستعد لاستقبال ضيوف شم النسيم
حديقة حيوان الجيزة تستعد لاستقبال ضيوف شم النسيم
حديقة حيوان الجيزة تستعد لاستقبال ضيوف شم النسيم
حديقة حيوان الجيزة تستعد لاستقبال ضيوف شم النسيم
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