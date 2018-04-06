رئيس البعثة الأزهرية: سنُعمِّم المذاهب الأربعة فى الدراسة بدلًا من الانغلاق على أبى حنيفة



يترأس الدكتور مصطفى المعاون، البعثة الأزهرية فى كابول، وهو مدرس فى كلية الشريعة بجامعتى العاصمة و«الاستقامة»، بجانب إدارته للمعهد الأزهرى. «الدستور» حاورت «المعاون» فى مقر إقامة البعثة، وهو عبارة عن فيلا بأكثر من طابق وفناء كبير، ولكل شيخ غرفة مستقلة، ويطهو لهم الطعام المصرى طباخ أفغانى. بدأتُ الحوار معه بالسؤال عن وجود البعثة فى هذه الدولة الآسيوية ذات الظروف الخاصة، وهل لديهم أدوار أخرى غير التدريس هنا، ثم تطرق الحديث عن تفاصيل المعهد، وجولاتهم فى المدن والمساجد والجامعات هناك، ورأيه فى انغلاق أفغانستان على منهج أبى حنيفة، وكيف سيتعاملون مع هذا الأمر فى الفترة المقبلة.

■ نبدأ من البعثة.. كيف تسير الأمور هنا؟

- مدة البعثة ٣ سنوات، وأنا هنا منذ عامين، وعدد المبعوثين يتراوح ما بين ٣٥ و٤٥ شيخًا، حسب احتياجات المعهد، وهذا عمومًا رقم كبير، لاهتمام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بأفغانستان، وإدراكه الوضع الأمنى هنا.

ونحن كممثلين عن الأزهر نوعىِّ الشعب الأفغانى بوسطية الإسلام، إذ لا مغالاة أو إفراط أو تفريط، الوسطية هنا هى الأساس، هذا هو فكر الأزهر الذى ينشره فى كل دول العالم.

■ ما المواد التى تدرسونها فى المعهد؟

- الشيوخ هنا يدرسون العلوم الشرعية والفقه والحديث والتفسير والقرآن والعلوم العربية مثل النحو والصرف والبلاغة والأدب، بجانب معلمين أفغان من وزارة المعارف الأفغانية متخصصين فى المواد الثقافية والرياضيات والإنجليزى والبشتو والدرى والدراسات، لكن كل ذلك تحت إدارتنا المصرية الكاملة فى المعهد، فالإدارة فى المعهد مصرية بشكل كامل.

■ هل لديكم أدوار أخرى فى أفغانستان؟

- نعم، علينا مهام كثيرة هنا، نحن نشارك أهل البلاد مناسباتهم مثل «عيد النيروز»، الذى يعبر عن بداية فصل الربيع، ونسهم فى مجال الدعوة والتعليم، وننتشر فى ربوع كابول، بداية من التعليم قبل الجامعى لتعليم القرآن واللغة العربية، بأن نذهب إلى المدارس، مثل مدرسة «الإمام أبوحنيفة» و«المستقبل»، ثم نتولى التدريس كذلك فى الكليات مثل كليتى الشريعة والآداب بجامعة كابول، وكلية الدعوة بجامعة الاستقامة، بخلاف مساهماتنا فى جامعة الأفغان.

وعلى مستوى الأساتذة والمدرسين، لدينا عدد كبير فى البعثة حاصلون على الماجستير والدكتوراه، لذلك نقوم بأدوار فى التعليم الجامعى كما ذكرت، بجانب مهام التوعية الدينية فى نحو ٢٥ مسجدًا بالمدينة، وهناك يلقى الشيخ المحاضرات والندوات، ونظهر فى أغلب القنوات الفضائية.

■ ما معايير اختيار أفراد البعثة؟

- هناك اختبار فى مجمع البحوث الإسلامية، حيث يتقدم عدد كبير جدًا من الشيوخ يصل لنحو ٥ آلاف، يجرى تصفيتهم لـ٤٠٠ أو ٥٠٠ فى النهاية، وهؤلاء المختارون يبعثهم الأزهر إلى مختلف دول العالم.

وتفصيلًا، يكون الاختبار على مرحلتين، تحريرى وشفوى، ويشترط تجاوز الأولى للدخول فى الثانية، ثم تأتى المقابلة الشخصية، وبعدها الدورة التدريبية.

وتستمر الاختبارات ٣ أشهر، ولا يتجاوز كل هذه المراحل إلا من كان لديه الكثير من العلم والإلمام الكامل بالثقافة العامة للبلد المبعوث إليه.

■ بخصوص التمويل.. كيف يجرى الإنفاق على المعهد والبعثة؟

- كل هذا منظم فى البروتوكول الموقع بين البعثة الأزهرية والسفارة المصرية والحكومة الأفغانية، بأن المبعوثين والرواتب والكوادر تكون على نفقة المشيخة، والمبنى والمقاعد والإداريات والوسائل التعليمية والإقامة من اختصاص الحكومة الأفغانية التى توفر لنا المواصلات، فلدينا أتوبيس يقل أعضاء البعثة من السكن إلى المعهد.

■ بعد التخرج فى المعهد.. إلى أين يذهب الطلاب الأفغان؟

- يذهبون إلى جامعة الأزهر فى القاهرة، ويكملون دراستهم هناك، وهنا فى أفغانستان ينال من يحصل على ليسانس من الأزهر منزلة ومكانة عالية، مثل أن يعمل فى سلك القضاء من يتخرج فى كلية الشريعة والقانون أو الكليات المناظرة.

ويبلغ عدد الخريجين فى الأزهر الشريف أكثر من ثلاثة آلاف فى أفغانستان، وقد تولوا أعلى المناصب، مثل الشهيد برهان الدين ربانى وكان رئيسًا للبلاد.

■ فقهيًا.. كيف تتعاملون مع المناهج الدينية فى دولة منغلقة على مذهب أبى حنيفة؟

- أفغانستان تتعصب بالفعل للمذهب الحنفى، برغم أن أصحاب الكتب الستة من دول ما وراء النهر، لكن يُقال إن أبا حنيفة ولد هنا وقريته معروفة.

ومن ناحيتى – برغم أن مذهبى مالكى- عندما أذهب إلى الجامعة أدرس المذهب الحنفى، ولدينا مادة الفقه المقارن، والتى تتعرض لجميع المناهج، وطريقتنا فى التدريس هى التعرض للمسألة وأن نفصل فيها أقوال العلماء الآخرين، وألاحظ سعادة الطلاب بذلك، لأنى أترك لهم الحرية فى اختيار النهج الذى يريدونه، ويكون رد الطلبة بأن هذا العلم لم يصلهم من قبل، فأقول لهم إننا نستند على كتاب الله وسنة رسوله، ولا نقول شيئًا إلا بدليل.

ونحن لدينا خطط وسياسة جديدة للبعثة هنا خلال الفترة المقبلة، بتعميم كل المذاهب الفقهية، اعتمادًا على مادة الفقه المقارن، بمعنى أننا سنقارن بين أقوال العلماء، ونستعرض رأى كل منهم، لكننا سنأخذ الراجح والأيسر وما يتماشى مع طبيعة المجتمع.

