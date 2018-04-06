البابا تواضروس: الصليب يختصر حياة الإنسان العقائدية الإيمانية

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الصليب يختصر حياة الإنسان العقائدية الإيمانية في عدة أبعاد.



وأضاف «البابا» أثناء كلمته بدير الأنبا بيشوى العامر، ضمن صلوات طقس الجمعة العظيمة، أن البعد الأول هو أن الصليب قوة الله للخلاص وذبيحة المسيح الممتدة عبر الزمن والصليب الطريق الوحيد لبلوغ القيامة، مشيرًا إلى أن السيد المسيح أعظم نجار في العالم صنع كوبري بين السماء والأرض بقطعتين خشب وثلاث مسامير وبدون الصليب لا يكون للإنسان معبر للشاطئ الأخر للحياة الأبدية، مؤكدًا أن الصليب وهذه المحبة التي رأيناها في الصليب من الناحية الإيمانية هي سر الخلاص والصليب هو الذي يؤدى بنا إلى السماء.



وتابع: «السؤال لك أيها الحبيب هل تلامست مع شخص المسيح الذى حملك وحمل الصليب عنك؟، الصليب لا يختصر حياتنا الإيمانية فقط بل انه أيضًا يختصر حياتنا الروحية مع المسيح، وصلبت تعنى أن الانسان يجحد ذاته، والذات هي العدو المقيم معانا الذى يأتى إليا بشهوات ورغبات بعيدة عن تكريسنا وحياتنا».



ولفت إلى أن ذات الإنسان تذله وتضعفه وتبعده، ومع المسيح صلبت صلب الذات، مضيفًا: «واحنا في الساعات الأخيرة ارفع قلبك إلى الله وقوله ذاتى ممكن تضيعني وعقلي ممكن يضيعنى وأفكارى أيضًا زى ما بولس الرسول خاطب أهل غلاطية وقال لهم: "هكذا أنتم أغبياء بعدما بدأتم بالروح تكملون بالجسد وهذه هي كلمات بولس الرسول إلى أهل غلاطية وهى لنا أيضًا»، مؤكدًا: «حياتك الروحية في الصليب تعنى أنك تصلب ذاتك دائماَ وتكون أخر الكل».