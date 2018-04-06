القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
عالم
الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:36 م

القاتل.. التاريخ الأسود لـ«أيال زامير» جنرال مواجهة المسيرات

أيال زامير
أيال زامير
dostor.org/2119601

يتولى «أيال زامير»، قائد المنطقة الجنوبية فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، مهمة مواجهة فعاليات الفلسطينيين، التى ينظمونها فى إطار إحيائهم ذكرى «يوم الأرض»، والذى سبق له قيادة «اللواء ٦٥٦» فى اجتياح مدينة «جنين»، وترأس القوات البرية فى حرب غزة ٢٠١٢.

ولد «زامير» فى «إيلات» عام ١٩٦٠، وتخرج فى المدرسة العسكرية فى «تل أبيب»، وتم تجنيده فى الفيلق المدرع عام ١٩٨٤، وأكمل التدريب كجندى مقاتل واجتاز دورة قيادة الدبابات، بجانب دورة الضباط.
ثم عمل قائد فصيلة فى اللواء ٥٠٠ واللواء ٤٦٠، كما درس بالمركز متعدد التخصصات للقيادة والأركان، ودرس فى كلية الأمن القومى للحصول على درجة الماجستير فى العلوم السياسية من جامعة حيفا، وهو يعيش فى «هود هشارون»، ومتزوج ولديه ٣ أطفال.
وبين عامى ١٩٩٤ إلى ١٩٩٦ شغل «زامير» منصب قائد الكتيبة ٧٥ فى اللواء السابع (برتبة مقدم)، وفى ١٩٩٦ كان قائد دورة «قائد الدبابات»، فى مدرسة المدرعات «فيلق»، وبهذه الصفة عمل حتى عام ١٩٩٧، ثم ذهب للدراسة فى مدرسة الحرب فى فرنسا.
وترقى «زامير»، خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٢، إلى منصب رئيس قسم «سلاح المدرعات» فى مقر قائد القوات المدرعة، وعمل فى نفس الوقت قائدًا للواء ٦٥٦، قسم الاحتياط فى القيادة المركزية برتبة كولونيل، وشارك فى القتال فى منطقة «جنين» خلال عملية «الدرع الواقية».
وفى ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ كان قائد مركز التدريب التكتيكى فى المركز الوطنى للتدريب البرى، بالتوازى مع منصبه كقائد للاحتياطيات، وبين عامى ٢٠٠٣ و٢٠٠٥، قاد اللواء السابع، وبين عامى ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ شغل منصب قائد الفرقة ١٤٣ (برتبة العميد)، ثم قائدًا للشعبة الـ٣٦.
وفى أغسطس ٢٠١٢ تم تعيينه رئيسًا للقوات البرية خلال العملية العسكرية ضد غزة «عامود السحاب»، ومنها أصبح سكرتيرًا عسكريًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكمل ولايته فى سبتمبر ٢٠١٥، ومنذ أكتوبر ٢٠١٥ وهو يشغل منصب قائد القيادة الجنوبية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط

منذ يوم

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين

منذ يومين

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»

منذ 3 أيام

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ 4 أيام

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ 4 أيام

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني

الآن

في جمعة "الكاوتشوك".. المنجنيق والرياح أبرز أسلحة المقاومة الفلسطينية

عاجل.. انتشال جثة من أسفل عقار مصطفى كامل المنهار بالإسكندرية

رامزي يفوز بجائزة أفضل لاعب خلال الأسبوع بالدوري الأوروبي

صحيفة بريطانية: «الأسد» الرابح الأكبر من الخلاف الدولي على سوريا

الأكثر قراءة

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

3 نقاط خلافية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.. ومهلة 30 يومًا للحل

ألبومات الصور

زفاف جماعي لـ32 عروسًا في «يوم اليتيم» بسوهاج

احتفالية «يوم اليتيم» بمستشفى «57357»

بالفيديو.. «ميرفت» كعب داير خلف الأطفال لرسم السعادة على وجوههم

تشديدات أمنية بمحيط الكنائس فى الدقهلية

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

3 نقاط خلافية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.. ومهلة 30 يومًا للحل

كشكول

سلامة الأغذية فى "شم النسيم" ندوة بـ"بيطرى إسكندرية" .. غدا

جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان المدن الجامعية بعنوان "فى حب مصر"

ننشر توصيات مؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق "

جامعة الإسكندرية تنظم المؤتمر الطلابى السابع للابتكارات

تفاصيل.. نماذج امتحانات "البوكليت" لطلاب الثانوية العامة

الأمصار

حديث الحلال والحرام

زيارة ولي العهد التي لم تحدث

في الصميم.. وسائل الاتصال الحديثة والكوارث الاجتماعية

ملك إسبانيا يستقبل ولي العهد السعودي الخميس

بالصور.. إصابة 6 صحفيين برصاص الاحتلال في غزة

ads
منوعات

صدمة.. مشرف رحلات اجتماعية نائب لمدير الكرة بالزمالك

علماء: شرط واحد يُعجل بنهاية العالم

ابتكار كاميرا للكشف عن الأورام السرطانية

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك