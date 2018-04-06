القاتل.. التاريخ الأسود لـ«أيال زامير» جنرال مواجهة المسيرات

يتولى «أيال زامير»، قائد المنطقة الجنوبية فى جيش الاحتلال الإسرائيلى، مهمة مواجهة فعاليات الفلسطينيين، التى ينظمونها فى إطار إحيائهم ذكرى «يوم الأرض»، والذى سبق له قيادة «اللواء ٦٥٦» فى اجتياح مدينة «جنين»، وترأس القوات البرية فى حرب غزة ٢٠١٢.



ولد «زامير» فى «إيلات» عام ١٩٦٠، وتخرج فى المدرسة العسكرية فى «تل أبيب»، وتم تجنيده فى الفيلق المدرع عام ١٩٨٤، وأكمل التدريب كجندى مقاتل واجتاز دورة قيادة الدبابات، بجانب دورة الضباط.

ثم عمل قائد فصيلة فى اللواء ٥٠٠ واللواء ٤٦٠، كما درس بالمركز متعدد التخصصات للقيادة والأركان، ودرس فى كلية الأمن القومى للحصول على درجة الماجستير فى العلوم السياسية من جامعة حيفا، وهو يعيش فى «هود هشارون»، ومتزوج ولديه ٣ أطفال.

وبين عامى ١٩٩٤ إلى ١٩٩٦ شغل «زامير» منصب قائد الكتيبة ٧٥ فى اللواء السابع (برتبة مقدم)، وفى ١٩٩٦ كان قائد دورة «قائد الدبابات»، فى مدرسة المدرعات «فيلق»، وبهذه الصفة عمل حتى عام ١٩٩٧، ثم ذهب للدراسة فى مدرسة الحرب فى فرنسا.

وترقى «زامير»، خلال الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٢، إلى منصب رئيس قسم «سلاح المدرعات» فى مقر قائد القوات المدرعة، وعمل فى نفس الوقت قائدًا للواء ٦٥٦، قسم الاحتياط فى القيادة المركزية برتبة كولونيل، وشارك فى القتال فى منطقة «جنين» خلال عملية «الدرع الواقية».

وفى ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ كان قائد مركز التدريب التكتيكى فى المركز الوطنى للتدريب البرى، بالتوازى مع منصبه كقائد للاحتياطيات، وبين عامى ٢٠٠٣ و٢٠٠٥، قاد اللواء السابع، وبين عامى ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ شغل منصب قائد الفرقة ١٤٣ (برتبة العميد)، ثم قائدًا للشعبة الـ٣٦.

وفى أغسطس ٢٠١٢ تم تعيينه رئيسًا للقوات البرية خلال العملية العسكرية ضد غزة «عامود السحاب»، ومنها أصبح سكرتيرًا عسكريًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأكمل ولايته فى سبتمبر ٢٠١٥، ومنذ أكتوبر ٢٠١٥ وهو يشغل منصب قائد القيادة الجنوبية.

