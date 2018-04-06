عمرو سعد يصور مشاهد الأكشن فى «بركة»





يعتزم الفنان عمرو سعد تصوير مشاهد «الأكشن» الخاصة بمسلسله الرمضانى «بركة»، على مدار ثلاثة أيام متتالية، وذلك فى شوارع القاهرة والسادس من أكتوبر، على أن يكون اليوم الأخير بوسط القاهرة.

ويدور مسلسل «بركة» فى إطار من الإثارة، ويجسد «سعد» خلال أحداثه شخصية «مقاول»، يتورط فى جريمة قتل، ويواجه تهمًا بالسجن، ما يدفعه إلى الهروب فى محاولة لإثبات براءته.

«بركة»، من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، ومن بطولة عمرو سعد وهالة صدقى وكمال أبورية وإسلام جمال وأحمد حلاوة وعمر زهران.



