القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
فن
الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:30 م

عمرو سعد يصور مشاهد الأكشن فى «بركة»

عمرو سعد
عمرو سعد
عربى السيد
dostor.org/2119593



يعتزم الفنان عمرو سعد تصوير مشاهد «الأكشن» الخاصة بمسلسله الرمضانى «بركة»، على مدار ثلاثة أيام متتالية، وذلك فى شوارع القاهرة والسادس من أكتوبر، على أن يكون اليوم الأخير بوسط القاهرة.
ويدور مسلسل «بركة» فى إطار من الإثارة، ويجسد «سعد» خلال أحداثه شخصية «مقاول»، يتورط فى جريمة قتل، ويواجه تهمًا بالسجن، ما يدفعه إلى الهروب فى محاولة لإثبات براءته.
«بركة»، من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، ومن بطولة عمرو سعد وهالة صدقى وكمال أبورية وإسلام جمال وأحمد حلاوة وعمر زهران.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»

منذ 4 أيام

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

منذ 5 أيام

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ 5 أيام

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

منذ 5 أيام

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ 5 أيام

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

في جمعة "الكاوتشوك".. المنجنيق والرياح أبرز أسلحة المقاومة الفلسطينية

عاجل.. انتشال جثة من أسفل عقار مصطفى كامل المنهار بالإسكندرية

رامزي يفوز بجائزة أفضل لاعب خلال الأسبوع بالدوري الأوروبي

صحيفة بريطانية: «الأسد» الرابح الأكبر من الخلاف الدولي على سوريا

الأكثر قراءة

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

3 نقاط خلافية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.. ومهلة 30 يومًا للحل

ألبومات الصور

زفاف جماعي لـ32 عروسًا في «يوم اليتيم» بسوهاج

احتفالية «يوم اليتيم» بمستشفى «57357»

بالفيديو.. «ميرفت» كعب داير خلف الأطفال لرسم السعادة على وجوههم

تشديدات أمنية بمحيط الكنائس فى الدقهلية

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

3 نقاط خلافية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.. ومهلة 30 يومًا للحل

كشكول

سلامة الأغذية فى "شم النسيم" ندوة بـ"بيطرى إسكندرية" .. غدا

جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان المدن الجامعية بعنوان "فى حب مصر"

ننشر توصيات مؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق "

جامعة الإسكندرية تنظم المؤتمر الطلابى السابع للابتكارات

تفاصيل.. نماذج امتحانات "البوكليت" لطلاب الثانوية العامة

الأمصار

مصائر دول عند دول فوائد

حديث الحلال والحرام

زيارة ولي العهد التي لم تحدث

في الصميم.. وسائل الاتصال الحديثة والكوارث الاجتماعية

ملك إسبانيا يستقبل ولي العهد السعودي الخميس

ads
منوعات

صدمة.. مشرف رحلات اجتماعية نائب لمدير الكرة بالزمالك

علماء: شرط واحد يُعجل بنهاية العالم

ابتكار كاميرا للكشف عن الأورام السرطانية

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك