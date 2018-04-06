فراس سعيد: دورى مختلف فى «ضد مجهول»

قال الفنان فراس سعيد، إنه يجسد فى مسلسل «ضد مجهول»، مع الفنانة غادة عبدالرازق، شخصية مختلفة لم يقترب إليها من قبل فى أعماله السابقة، لافتًا إلى أنه يواصل تصوير دوره فى مناطق مختلفة بين الطريق الصحراوى ومنطقة بولاق أبوالعلا.



وذكر «فراس» أن الديكور الأساسى الذى يصور به أغلب مشاهده فى العمل، عبارة عن فيلا بمنطقة «شبرا منت»، التى تمثل منزله الذى يجمعه بالفنانة غادة عبدالرازق. وأشار إلى تلقيه ردود فعل كثيرة حول مسلسله الأخير «الدولى»، الذى يعرض حاليا، معتبرًا أن العرض خارج الموسم الرمضانى يعد «ميزة» للأعمال الدرامية.



