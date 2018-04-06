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الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:27 م

بنك الاستثمار الأوروبي يوفر 800 مليون لاستثمارات حكومة لبنان

«فيرنر هوير» رئيس
«فيرنر هوير» رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
وكالات
dostor.org/2119589

أعلن «فيرنر هوير» رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن لبنان سيتلقى 800 مليون يورو من الدعم للاستثمارات العامة بحلول عام 2020.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس.

وقال فيرنر هوير: «نحن مستعدون لدعم لبنان في تنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة، لقد قدمنا ​​ما يقرب من 1.8 مليار يورو من التمويل للمشروعات في لبنان، وتم تخصيص 45٪ منها للاستثمارات العامة في البنية التحتية الحيوية خاصة بقطاعات مياه الصرف الصحي والنقل».

وأشاد هوير بالإصلاحات التي نفذتها السلطات اللبنانية حتى الآن، وأكد أن استمرارية الإصلاحات والتدابير الجديدة التي تم عرضها خلال المؤتمر يساعد بنك الاستثمار الأوروبي من توفير استثمارات تصل إلى 800 مليون يورو.

وأشار رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن لبنان سيتم دعمه من خلال مبادرة البنك الخاصة بدعم المناعة الاقتصاية لمنطقة غرب البلقان والجوار الجنوبي (ERI) وتهدف إلى تشجيع الاستثمار في دول الجوار الأوروبية.

ويستطيع بنك الاستثمار الأوروبى توسعة أنشطته التمويلية في لبنان، بالإضافة إلى دول الجوار الأوروبي الأخرى بفضل المنح التي وفرتها عدد من الدول الأوروبية المانحة وهي كرواتيا وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورغ وبولندا وسلوفاكيا والمملكة المتحدة.

وتسمح المبادرة بزيادة مساهمة البنك في معالجة أزمة اللاجئين والتحدي طويل المدى للهجرة في المنطقة عبر المساعدة على بناء المناعة الاقتصادية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرئيسية والقطاع الخاص وهو ما سيخلق فرص عمل ويخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، كما يؤدي إلى زيادة توفير الخدمات مثل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والتعليم.

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