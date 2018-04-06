الصين: مستعدون للرد على أي رسوم جمركية جديدة تفرضها أمريكا

قالت الصين اليوم، إنها على أتم استعداد للرد بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات إلى مسئولين تجاريين لدراسة فرض رسوم جمركية على قائمة أخرى من المنتجات الصينية بقيمة 100 مليار دولار.



وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية «قاو فينغ» إن بكين لن تتوانى عن الرد إذا أضافت الولايات المتحدة مزيدًا من الرسوم، واصفا النزاع حول الرسوم الجمركية بأنه صراع بين التعددية والأحادية.



وأضاف أن مسئولين اقتصاديين من الجانبين لم يجريا مؤخرا أي مفاوضات تجارية قائلا إنها مستحيلة في ظل الظروف الحالية.